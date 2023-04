Por comer de la basura, niño pobre de 12 años pierde la vida

Latinoamérica cuenta con una gran brecha económica; mientras algunas familias gozan de grandes privilegios, otras buscan la manera de sobrevivir día a día. Rudy José Arzolar Olivero es un padre de familia, de seis niños, que vive en una situación de pobreza extrema, misma que provocó la muerte de uno de sus primogénitos.

El hombre reveló, en un video compartido en redes sociales, cómo es vivir en la calle tratando de sobrevivir. Al no tener dinero para poder alimentarse, los integrantes de la familia buscaban en el interior de los botes de basura un poco de comida para calmar el hambre. Rudy jamás imaginó que esta acción acabaría con la vida de uno de sus niños.

#13Abr | Un niño de 12 años falleció al comer desperdicios envenenados en un basurero en Caicara de Maturín, Monagas, Venezuela.



La madre, de los ahora cinco menores, perdió la vida y José es el único que velaba por la salud de todos, por eso, al notar algo mal en uno de ellos sabía que no podía hacer mucho para ayudarlo. Según lo relatado por el tutor, Manuel, nombre del occiso de solo 12 años , hurgó entre los desperdicios y comió lo que iba hallando: “Yo soy padre y madre a la vez para ellos. La mamá murió. Espero que me ayuden. No tengo qué darles. No hay trabajo. Lo que conseguimos es para medio comer. Vivimos en el botadero y ahí ellos meten la mano y yo también. De ahí comemos. Ahí fue que el niño agarró algo y comió”, expresó.

