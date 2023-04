¡Le salió caro! Personas atropellan y golpean a ladrón por robar un celular

La inseguridad es uno de los problemas más comunes en muchas ciudades. Pese a contar con diversas estrategias para evitar los robos, las autoridades no logran evitar los hurtos, por eso, muchas personas comenzaron a organizarse para tomar justicia por sus propias manos.

Te recomendamos: ¡Fiesta de terror! Cumpleañero pierde la vida aplastado por un ascensor

Una prueba del hartazgo de los afectados es el video que comenzó a circular por redes sociales donde se ve el costo que tuvo que pagar un delincuente a la hora de robar un celular. En el clip se logra observar cómo a un sujeto, a bordo de una bicicleta, se le hizo sencillo arrebatar el dispositivo inteligente para después huir. Un automovilista que vio los hechos, no dudó en ayudar a la afectada y atropelló al ratero.

Pese a sufrir un fuerte golpe, el implicado se levantó y comenzó a correr. Un transeúnte también apoyó y lanzó una patada al victimario, misma que lo llevó al suelo. Ya allí, más de cinco hombres comenzaron a golpear al hombre para darle “una lección” de lo que no se debe de hacer.

Sigue leyendo: ¡Un gran corazón! Mono salva a gatito de morir ahogado