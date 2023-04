En noviembre de 2022, el portal TMZ reportó el fallecimiento del cantante y actor Aaron Carter a los 34 años de edad y agregaron que fue descubierto por su asistente, ahogado en la bañera de su casa ubicada en Lancaster, California. Aaron es hermano menor de Nick Carter, integrante de la boy band Backstreet Boys.

Aaron Carter nació el siete de diciembre de 1987 y es conocido por el éxito ‘I Want Candy’ utilizado en varias bandas sonoras o soundtracks de series y películas de los 2000s, dicho tema pertenece al álbum ‘Aaron’s Party (Come Get It)’. Antes de su fallecimiento lanzó la canción ‘Scars’ junto a 3D Friends, sin embargo, en abril estrenó su último sencillo como solista, ‘Blame It On Me’.

Nick Carter, Hilary Duff y otros famosos se despiden de Aaron Carter. / Foto: Getty Images

Revelan la causa de muerte de Aaron Carter

Sin embargo, nunca se reveló la verdadera causa de su fallecimiento y se comenzaron a crear rumores en torno a su muerte pero en abril de 2023, cinco meses después de su deceso, el portal TMZ dio a concoer detalles de su autopsia.

“Aaron Carter tomó pastillas recetadas. Se ahogó en la bañera de su casa de Lancaster, pero tomó alprazolam (Xanax genérico) e inhaló difluoroetano comprimido... que es el propulsor que se usa en las latas de aire comprimido”, reportó TMZ.

Revelan la causa de muerte de Aaron Carter. / Foto: Getty Images (Alison Buck)

Sin embargo, su exprometida y madre de su único hijo, Melanie Martin, señala que hay inconsistencias en la autopsia, “Los resultados de la autopsia no son un cierre para mí. Afirma que la muerte se produjo por ahogamiento, pero también agrega que llevaba una camiseta y un collar en la bañera, lo cual no tiene sentido, ¿por qué estaría en una bañera con la ropa puesta?. Todavía estoy en estado de shock y extraño a Aaron todos los días. No entiendo la cadena de eventos y este informe solo nos hace hacer más preguntas”, dijo.