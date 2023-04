Mar Rendón estrena nuevo tema musical

Mar Rendón causó furor en redes sociales luego de que diera a conocer el estreno de uno de los temas musicales más esperados, ‘Te Arde’, el cual lleva anunciando desde hace un tiempo y habla de aquellas personas a las que les molesta ver triunfar a otras.

“Escribí una canción para toda esa gente a la que le molesta el brillo de los demás”, explica la cantante en el video que hasta el momento supera los 24mil me gusta en su cuenta de Instagram y más de 800 comentarios.

Sin duda alguna, la ex participante de la edición número 20 de ‘La Academia’ ha demostrado lo mucho que le gusta la música y su talento tanto al cantar, como al componer, además de hacer notar lo que ha crecido como artista, creando cada vez más canciones y acercándose a su público para manifestarles el aprecio que le tiene a quienes desde el primer momento le han brindado su apoyo y hasta la fecha se mantienen pendientes de cada paso que da la artista para celebrar junto a ella sus éxitos.

¿Qué dice la letra de la canción?

Como bien es sabido, a finales del mes de marzo, Rendón escribió un importante mensaje en sus redes sociales, en donde, además de explicar algunas difíciles situaciones que vivió en el colegio, también dio un abre boca de lo que sería su siguiente tema musical.

“Mírame, mírame, estoy brillando lanza tu veneno que ya no me hace daño. Sigue hablando, de mi vida tu eres extra y yo protagonista. Qué triste ser así, odiarme porque sí… No tengo nada que probar. No tengo nada que cambiar, no soy de nadie, sé que te arde”, indica una parte de la canción que se estrenó recientemente.

Claro, que los comentarios no se hicieron esperar y, a pesar de que algunos criticaron el tema musical, otros por el contrario salieron en su defensa.

“Me gustó la letra, está increíble, precioso el ritmo. ‘No soy de nadie’, ‘Soy protagonista’. ¡Me encantó!”.

“Excelente tema, tremenda voz. Te deseo muchos éxitos”.

“Así es, a nadie tienes que demostrarle nada, solo a tu público que te quiere. Tienes luz propia”.