Natalia Jiménez recuerda momentos tormentosos que vivió con su ex

Luego de cinco años de matrimonio, en octubre de 2021 Natalia Jiménez anunció su divorcio con Daniel Trueba, ya que reveló que durante su relación fue víctima de violencia psicológica, pero todo parece indicar que los problemas continúan.

Recientemente la cantante confirmó su presentación en el Auditorio Nacional en Ciudad de México con motivo de sus 20 años de carrera, además de la promoción, Natalia fue cuestionada sobre el vínculo con su expareja.

Natalia Jimenez Foto: IG @nataliajimenezoficial

Natalia Jiménez y la relación con su ex

Durante una entrevista con la revista TVyNovelas, la intérprete de ‘Me muero por besarte’ detalló sobre uno de los momentos más oscuros en su vida y la razón que la habría impulsado a tomar la decisión de salir de una relación complicada.

“Vi el ejemplo que le iba a dar a mi hija y pensé que no quería darle ese ejemplo de madre, yo quería darle otro ejemplo. Es una situación muy difícil, pero al final yo tengo que vivir el presente y seguir adelante con mi vida” expresó la cantante.

A pesar de que Natalia Jiménez terminó con su matrimonio hace casi dos años, los problemas con su ex continúan, en especial en lo que respecta a su hija, ya que Daniel Trueba permanece colocando obstáculos para la convivencia.

“Yo he tenido dificultades para viajar con mi hija a México porque a mi exmarido no le parece que mi hija venga a México, por razones personales no le parece que venga conmigo a México, lastimosamente cada que quiero venir con mi hija tengo que pedirle permiso a él y si dice que no, tengo que llevarlo a la corte” puntualizó.