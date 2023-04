Sandra Echeverría estrena el sencillo “Mi culpa”

En su faceta como cantante, Sandra Echeverría presenta su nuevo sencillo titulado “Mi culpa” compuesto por José Luis Roma y producido por Armando Ávila, “Es de desamor, pero al mismo tiempo está manejado desde otro lado, hablando sobre la culpa que nosotros tenemos cuando hay un rompimiento, es un tema que a todos nos queda perfecto porque todos hemos tenido culpa cada rompimiento, en cada historia siempre hay culpa de las dos partes”, dijo en entrevista para Publimetro.

Asimismo, la cantante reveló que al momento de estrenar un nuevo sencillo, se llena de emoción al saber qué es lo que va a pensar la gente o cual será su reacción al escucharlo. Con respecto al video musical, Sandra reveló que fue grabado en Museo Valle de Mexicali en Baja California, “Fue en enero y hacía mucho frío, de repente tuvimos que improvisar un poco porque tenemos planeado filmar en el desierto pero con los vientos que estaban nos movimos a otra otra locación, es como un set como un pueblito tejano, que está todo construido como para películas y otras cosas que se han filmado”, reveló y junto a esto compartió que el video en realidad no cuenta una historia, más bien es una interpretación del tema

Sandra Echeverría estrena el sencillo “Mi culpa”. / Foto: Cortesía

Por otro lado, reveló cual ha sido el momento más especial hasta ahora dentro de todos estos años que lleva en la industria y señaló que en diciembre de 2022 se presentó Orquesta Sinfónica de Minería en el Auditorio Nacional, “Cantar con 150 músicos espectaculares es un sentimiento que me puso la piel chinita obviamente tenía nervios pero en el momento que salí y canté con todos ellos, sentí yo un agradecimiento, una magia de decir ‘por eso estoy aquí, por eso estoy empezando esta carrera y no me importa ser guerrera y estar tocando puertas porque realmente esta es mi pasión la pasión que más amo fue un momento muy mágico”, dijo.

Para finalizar, compartió que va a comenzar con la filmación de una película donde mezclará la parte musical con la actoral, y por el lado de la música, reveló que en las próximas semanas estrenará un sencillo con Mario Domm la cual se titula ‘No te fui suficiente’ y posteriormente lanzará un tema en colaboración con la cantante española Jennifer Rojo, “Vamos a estar sacando realmente música entre cada seis ocho semanas”, comentó entre risas.

