Sandra Echeverría busca empoderar a las mujeres con su nuevo sencillo “Vete Mucho a Donde Quieras”

El día de hoy la cantante Sandra Echeverría estrenó su más reciente sencillo titulado: “Vete Mucho a Donde Quieras” y se trata de una canción de desamor que trata de empoderar a las mujeres. En entrevista con Publimetro la artista contó acerca de esto lo siguiente, “Este el cuarto sencillo que saco de un primer EP que saldrá este año y me gusta mucho y es un tema que desde me lo mandaron me enamoré”. Echeverría comentó que ella es amiga de Adrián Navarro, quien es el compositor que le mandó el tema musical.

Como dato, Navarro co-escribió “Vete Mucho a Donde Quieras” junto con Bruno Danzza y desde que Sandra Echeverría escuchó el título de la canción le llamó mucho la atención. “La letra es muy original, es muy fuerte, es de una mujer empoderada y yo siempre he querido ir por esa línea porque yo crecí escuchando a mujeres súper empoderadas y fuertes como: Lucha Villa, Lola Beltrán, Aida Cuevas y Rocío Dúrcal”, compartió la artista.

Desde muy corta edad Sandra comenzó su carrera musical

En la misma línea, Echeverría aseveró que ella considera que “Vete Mucho a Donde Quieras” es un reflejo moderno de las canciones de las grandes artistas que anteriormente mencionó. “Yo canto Ranchera tradicional desde hace muchos años y quería darle un sonido un poco diferente, un poco más “mariacheño” como diría Christian Nodal”, dijo la cantante. Acerca del mensaje principal que Sandra Echeverría quiere transmitir con su nuevo sencillo es el poder superar una mala relación. “Yo creo que todos venimos de haber vivido en algún momento una relación con una persona tóxica, considero que es parte de nuestro crecimiento natural”, platicó la cantante. A lo cual añadió: “El mensaje es para todas aquellas mujeres que están en una relación que no les suma y de pronto se ven al espejo y empiezan a valorar todas esas cosas que ya no veían en ellas”.

Sandra Echeverría. Sandra Echeverría. / Foto: Cortesía.

“Ojalá que esas mujeres que no están contentas y que no les está sumando la pareja pues decidan con esta canción ya mandarlos por un tubo”, puntualizó Sandra. De su carrera como cantante, Echeverría dijo, “Si te soy sincera yo comencé cantando Ranchera desde que tengo nueve años porque a mi abuelita le encantaba este género y ella era la que me ponía estas canciones”, nos confió la artista. Finalmente, este año Sandra Echeverría cantará en el festival “Tecate Pa’l Norte” y de ello nos compartió, “Estoy nerviosa y emocionada porque es una gran oportunidad para mí, es mi primer festival y es uno de los más importantes. Estoy preparando muchas sorpresas para que la gente se divierta”.