Shakira hace uso del filtro de Barbie para lanzar indirectas a Piqué y a Kun Agüero

Shakira finalmente se unió a la tendencia de publicar fotos con el filtro de Barbie, aunque un poco más tarde de lo esperado. No obstante, aprovechó la ocasión para lanzarle una indirecta a Gerard Piqué y también al socio de este, Sergio ‘Kun’ Agüero.

Como hace unas semanas el exjugador de fútbol realizó algunos comentarios sobre su exesposa, que fueron considerados xenófobos, la artista volvió a hacer uso de la réplica que le escribió por Twitter al enterarse de lo que dijo.

Así que, con el look azul que llevó al principio del vídeo de “TQG” con Karol G, Shakira escribió: “This Barbie is orgullosa de ser latinoamericana” (“Esta Barbie está orgullosa de ser latinoamericana”).

¿Por qué Shakira le lanzó una indirecta al socio de su expareja, Sergio ‘Kun’ Agüero?

Gerard Piqué preside la nueva liga de fútbol llamada ‘Kings League’, y en estos momentos se encuentran preparando la ‘Queens League’, la liga femenina de fútbol.

En el llamado ‘draft’, o “mercado de jugadores y jugadoras”, donde los dueños de los equipos organizan la alineación que competirá la liga, Sergio ‘Kun’ Agüero mencionó que le gustaría tener a Shakira y a Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, en su equipo.

Así que, lo que puso la cantante en la siguiente imagen que compartió con el popular filtro fue tomado como una indirecta hacia el socio de Piqué, “This Barbie is out of your league” (“Esta Barbie está fuera de tu liga”).

En esa imagen usó una foto con el look que llevó en el vídeo de la “Music Session #53″. De ese modo tan peculiar, Shakira declinó la oferta de Sergio ‘Kun’ Agüero sobre unirse a la ‘Queens League’, que dará comienzo el próximo 6 de mayo.