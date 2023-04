Policía detiene TikTok con video mostrando cómo es su uniforme

TikTok es una aplicación utilizada por millones de personas; pese a contar con diversos videos, muchos usuarios disfrutan ver cómo algunas personas muestran la vestimenta que usan. Tal vez por eso, en las últimas horas Alexa Narváez, quien es policía, detuvo las redes sociales con un clip de solo 14 segundos.

En la grabación se ve a la oficial posar la ropa que la caracteriza como elemento de seguridad con la popular canción ‘La Bebe (Remix)’ de Yng Lvcas & Peso Pluma. Pese a ser el video más popular de la usuaria, con más de cinco millones de reproducciones, hay más clips en los que se ve a Alexa enseñar cómo es su uniforme.

Para sus más de 900 mil seguidores, Narváez también muestra cómo es su día a día. La mujer de 28 años realiza diversas rutinas que le ayudan a tener el cuerpo adecuado para combatir el crimen: “Tan ridícula grabándose en el GYM y subiéndolo a redes. Tu novio es fan, si quieres le envío un saludo” , es el texto que insertó el elemento de seguridad.

“iPhone de las mordidas que saca en su hora de trabajo”, “dónde me puedo entregar, es urgente”, “No cometí ni un crimen, pero todavía puedes pasar”, o “Damn, la policía más hermosa qué he visto”, son algunos de los comentarios realizados por diversos seguidores de la oficial que no deja de proteger a la ciudadanía de Colombia.