Fans recuerdan la vez que Peso Pluma insultó a Bad Bunny en vivo

Luego de que Peso Pluma triunfara en Spotify al tener la canción más escuchada a nivel mundial en la plataforma, muchos de los usuarios han pedido que junto a Bad Bunny realice una colaboración, dado que este se ha consolidado durante varios años consecutivos como el artista más popular del género urbano.

Lo que al parecer no debe estar muy lejos de cumplirse, ya que el intérprete de ‘Ojitos Lindos’ ha demostrado su gusto por los corridos tumbados, pues hace un par de días compartió un video en donde canta junto a Natanael Cano, Peso Pluma y Gabito Ballestero su tema musical AMG, mientras se encontraba en el festival Coachella, además de la colaboración en la que aparece con Grupo Frontera, demostrando así el interés que tiene en el estilo regional mexicano.

A pesar de que muchos de los internautas han pedido que ambos realicen un tema musical juntos, otros por el contrario recordaron el momento en que Peso Pluma insultó al llamado ‘Conejo Malo’ durante una de sus presentaciones.

“Somos los primeros que han puesto un corrido en el top 1, superando al pende** de Bad Bunny. ¿Por qué? Por qué los mexicanos somos la pu** ver**, viejo”

Por este motivo, algunos de los usuarios realizaron los siguientes comentarios:

“Prohibido olvidar que Peso Pluma mando ALV a Bad Bunny, y ahora se tomó una foto con él jajaja”.

“Pero Peso Pluma le tiró a Bad Bunny…”,

“Jajajajaja así es la hipocresía. Primero Peso Pluma lo llama PNDJO a Bad Bunny… 3 Doritos después… Hasta colaboración se viene ¿A quién me recuerda?”.

Prohibido olvidar que peso pluma mando alv bad bunny y ahora se tomo una foto con el hahaha pic.twitter.com/81slpf3DBi — Vahorlis ☻☹ (@IAmOsmarK) April 17, 2023

Peso Pluma se disculpa por comentario que hizo contra Bad Bunny

Asimismo, tras haberse vuelto viral el clip donde Peso Pluma realiza un comentario en contra de Bad Bunny, el cantante se disculpó públicamente con el reggaetonero, indicando que no estaba en condiciones de realizar ese tipo de comentarios en ese entonces.

“Unas sinceras disculpas si ofendí, no lo quise decir de esa manera y obviamente no estaba en condiciones de decir nada. Estaba exaltado y no escogí las palabras correctas para expresar lo que quería decir. Yo lo escucho todo el día (a Bad Bunny), no mam**, escribió Peso Pluma en sus historias de Instagram.