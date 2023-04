Meseras de Hooters revelan qué es lo más raro que ha hecho un cliente

Existen muchos jóvenes que utilizan sus vacaciones, o tiempos muertos, para tener un empleo de medio tiempo. Los restaurantes buscan este tipo de personas para sumarlos a su plantilla; sin embargo entre todos los establecimientos, Hooters es uno de los más polémicos por la vestimenta que pide para trabajar en la cadena.

Te recomendamos: Policía detiene TikTok con video mostrando cómo es su uniforme

Muchas personas aseguran que la empresa ‘vende’ a las meseras y no respeta sus cuerpos. Con ropa muy ajustada y pequeña, las empleadas deben atender a los comensales, que en su mayoría son hombres, y brindar el mejor trato pese a recibir constante acoso. Por eso, una mesera decidió preguntarle a sus compañeras “qué es lo más raro que ha hecho un cliente”.

Las respuestas sorprendieron muchos internautas: “Soy Sasha y hace un tiempo un cliente me ofreció dinero para irme con él”, “Soy Isa y una vez un cliente me ofreció 300 dólares para ser niñera de sus niños, pero obviamente nunca lo acepté”, o “Hola, soy Alissa y lo más loco que me ha pasado en Hooters es que una vez un hombre me tiró la cerveza porque no era la que quería”.

Sigue leyendo: ¿A cuánto el kilo? Taquera fitness consigue convertirse en influencer

Desafortunadamente, hay comensales que abusan de las trabajadoras y cometen actos violentos: “Mi nombre es Cindy y lo más raro que me ha pasado fue cuando estaba esperando la comida en la ventana, un chico fingió que se estaba tomando una selfie y en realidad estaba tomando una foto de mi trasero”, o “Soy Emily. Una vez un cliente empezó a poner dinero en la mesa mientras me preguntaba cuánto le costaría tener sexo conmigo”.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de un millón de reproducciones en la aplicación más descarga en todo el mundo, donde se pueden leer mensajes como “soy el único que se enamoro de sasha”, “Alissa es muy bonita”, “Pobre Alissa, creo que a ella si le tocó un mal rato”, o “Acoso y más acoso es lo que escuché”.