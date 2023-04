¿Rebeldía o alegría? Niños juegan con decoraciones durante boda y causan polémica en internet

Muchas parejas sueñan con una boda perfecta; pese a planear la ceremonia durante muchos meses, siempre sucede algo inesperado que cambia todo. La intención de estas fiestas es vivir un momento de felicidad y recordar una fecha hermosa que quede en la memoria de los esposos. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular la “razón por la que muchos no quieren niños en su boda”.

Te recomendamos: Joven descubre extraño suceso al realizarse una prueba de embarazo 😰

Una cuenta de TikTok compartió una grabación, de solo 17 segundos, que provocó una serie de comentarios divididos por el actuar de unos pequeños durante una fiesta de compromiso: “Hay muchos puntos de vista en este tema, a nosotros sí nos gustan los niños en las bodas, pero sabiendo tener límites y un área especial para ellos, ¿tú qué opinas?”, es la descripción que colocó el autor de la publicación.

En el clip es posible ver cómo los infantes jugaban con las decoraciones colocadas . Sin algún tipo de preocupación, los niños lanzaron y destruyeron algunas plantas. Una de las madres regañó a su hija para que se detuviera y dejara de hacer desastres.

Sigue leyendo: Tras pelea campal, policía huye de ‘Zona Segura’ sin hacer nada