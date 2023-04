Estas son las 15 películas más esperadas de lo que resta del 2023

Entertainment Weekly Spider-Man: Across the Spider-Verse

Transcurre el segundo trimestre del 2023. Queda mucho año por delante y en los próximos meses se avecinan un montón de estrenos en el cine, que abren el paraguas de las expectativas. Por lo tanto, el famoso sitio especializado en la industria cinematográfica, Fandango, hace un importante listado de las 15 películas que los fans esperan con mayor ansias.

Marvel Entertainment, Universal Studios, Matel, DC Comis, Disney y varios estudios independientes tienen proyectos importantes para el séptimo arte. Este listo hecho por Fandando, citado por Discussing Film, no garantiza el éxito del filme; solo dice lo mucho que esperan los seguidores de estos largometrajes.

La película más esperada tiene que ver con Marvel, pero no directamente con la franquicia de Kevin Feige. Sony llega en este 2023 (junio) con Spiderman: Across The Spider Verse. Será la segunda entrega del arácnido de Miles Morales.

La segunda más esperada tiene al agente de seguridad más impresionante de todos, en su regreso a la pantalla grande. Tom Cruise vuelve para interpretar a Ethan en Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Estreno para julio.

En el tercer lugar, entre los filmes más esperados del 2023, está el inicio del DCU manejado por James Gunn. Se trata de The Flash, que tendrá a Supergirl y un secreto impresionante de Batman. La película se estrena este 25 de abril.

En el cuarto y quinto lugar están Transformers: Rise of the Beasts, que se estrena el 9 de junio y The Little Mermaid, clásico de Disney que llega el 25 de mayo de este mismo año. Revisa el listado completo.