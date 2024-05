Urgen el regreso de fotomultas para reducir muertes de motociclistas en CDMX

En dos años las muertes de motociclistas por siniestros viales aumentaron un 44.6% en la Ciudad de México, por ello, Sergio Rodrigo Rosas, experto de Fundación Aleatica para la Seguridad Vial, consideró importante el regreso del sistema de fotomultas para reducir las muertes por altas velocidades.

Y es que de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), en 2021 hubo 141 motociclistas muertos por hechos viales en la capital del país; mientras en 2023, un total de 204, es decir, 63 conductores más fallecidos.

Durante el último año, el 70% de motociclistas murieron a causa de un choque (49 de 70); mientras el 30% restante fue por derrape (21), por lo que el experto en movilidad exigió cuanto antes la armonización de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México con la Ley de Seguridad Vial Nacional, que hasta el momento no se ha legislado en el Congreso capitalino.

En el cuarto trimestre de 2023, los motociclistas registraron el porcentaje más alto de personas fallecidas en el sitio de ocurrencia del hecho de tránsito, con 46% del total (70 de 152 muertos); le siguen los peatones con 30% (45); los pasajeros con 15.1% (23); los ciclistas con 6.6% (10); y los conductores con 2.6% (4).

Las intersecciones más peligrosas para los motociclistas son: Eje 5 Norte Calzada San Juan de Aragón y Eje 3 Oriente Ingeniero Eduardo Molina, en donde fallecieron 82 conductores; Eje 1 Sur Fray Servando y Eje 2 Oriente Congreso de la Unión con 77 muertos; Marina Nacional y Circuito Interior con 73 muertos; San Antonio y Anillo Periférico con 72 fallecidos; y Calzada de las Bombas y Eje 2 Oriente Canal de Miramontes con 71.

Durante la presentación de los resultados del Monitor de la Seguridad Vial, Sergio Rodrigo Rosas resaltó la necesidad de un enfoque integral y multisectorial, en colaboración entre gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y academia para desarrollar estrategias efectivas que reduzcan los siniestros viales con los motociclistas y demás conductores de la vía.

Expuso que actualmente siete de cada 10 fatalidades en México corresponden a motociclistas, el 33.2%, y casi el 36% son peatones. La explicación de este fenómeno se debe, entre otras variables, a que en el 2022 se incrementó en un 158% la circulación de motocicletas en relación con las que había circulando en el 2015.

“Los motociclistas deben usar el casco, un casco certificado, que no sea uno que en lugar de protegerlos de lesiones en la cabeza, les ocasione incluso un agravamiento en las lesiones por un casco inseguro. Hay un tema muy importante que vale la pena dejar claro, no es que el motociclista genere hechos de tránsito, a final del día es un asunto multifactorial del por qué el motociclista lo chocan, no es únicamente responsabilidad del motociclista, es responsabilidad de todos”

— Sergio Rodrigo Rosas