“Todos somos parte de esta revolución de la música latina”: Dante Spinetta

Mucho ha pasado por la vida de Dante Spinetta, desde aquellas primeras visitas a México con llya Kuryaki and the Valderramas. Desde hace varios años, está enfocado en su carrera en solitario que le ha permitido hacer realidad todas sus inquietudes musicales, sobre todo, lograr un sello muy singular en sus letras y melodías.

El cantante y músico argentino está listo para iniciar su gira mundial en México, donde presentará su más reciente álbum titulado Mesa dulce.

“Estoy en un momento muy lindo de mi carrera -quizás- musicalmente sea el mejor momento para mí, por eso le puse Mesa dulce al álbum, porque siento que es el mejor momento de la fiesta. Cuando estaba haciendo el disco atravesé momentos muy duros, ya que mi mamá se enfermó de cáncer terminal, fueron meses de acompañarla hasta su último día. Así que sentía el deber de ser mi mejor versión, en honor a mi madre, mi padre y los grandes maestros de la música que han dejado todo por generar algo increíble. Me toca agradecer a los padres que me tocaron y que hoy son mis ángeles guardianes; también, darme cuenta que ya pasaron 30 años que estoy haciendo música para tratar de ser mejor música y ser humano”, compartió Spinetta.

Recientemente se presentó en Lollapalloza Argentina, donde debutó su hija, que se convirtió en el relevo generacional de la dinastía Spinetta.

“Lo de mi hija fue increíble, ella está arrancando en la música y está preparada, porque es una chica que toma clases de canto, piano, guitarra y baile desde muy chiquita. El que haya debutado conmigo, ahí en el escenario, fue una locura como yo lo hice con mi papá, así que se mantuvo la tradición. Por eso, estoy súper excitado feliz de que arrancar mi tour en México, eso es una mística total con una banda tan picante, la mejor banda que he tenido en mi vida, será una fiesta que vamos a disfrutar”, señaló.

Festival In-Edit México

Dante Spinetta será el padrino de la primera edición del Festival In-Edit México, donde ofrecerá un concierto y una charla.

El evento con varias sedes en el mundo, llega a Guadalajara, para dar la oportunidad de disfrutar de una selección de documentales de música de todo el mundo, así como conciertos y eventos especiales relacionados con la música, del 28 de abril al 1 de mayo.

“Tremendo festival y voy a dar una charla también aparte de tocar, lo cual está buenísimo. Estoy súper ansioso de estar ahí y estar en este festival para tocar, hablar y conocer gente para que siga fluyendo esa química que hay con México”.

“La música siempre me ha salvado, porque es el lenguaje del alma y en mi caso es un refugio” — Dante Spinetta

Sus raíces musicales recaen en el funk, hip-hop y lo urbano, por lo que compartió cuál es su visión de la industria actual.

“Es increíble lo que pasó con la música urbana que en su momento era vista como algo que era pasajero, inclusive a nosotros nos decían -cuando arrancamos- que era algo pasajero que no pasaría nada con el rap, pero nosotros sabíamos que iba a explotar. Además, que un artista latino como Bad Bunny, sea hoy, el artista más escuchado del mundo era un momento impensado. Lo que se vive en Latinoamérica es trabajo de mucha gente, artistas que llegaron lejos y otros no, pero lo importante que todos somos parte de esa revolución y siento que que está buenísimo lo que está pasando. Por más que seamos distintas generaciones, por ejemplo yo cuando empecé a ser rapero había gente que me insultaba por la calle, pero hoy nadie debe insultar por ser rapero, rockero o reguetonero. Creo que de eso se trata el arte, de no tener miedo y avanzar”, finalizó

Conciertos en México

26 de abril. Bajo Circuito, Ciudad de México.

28 de abril. Guanamor Teatro Estudio, Guadalajara.

