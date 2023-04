Vivir Quintana empodera a miles de mujeres a través de su música

Vivir Quintana se convirtió en un icono de lucha luego de la popularidad que cobró el tema ‘Canción Sin Miedo’, mismo que ha fungido como un himno feminista, es por ello que este 2023 regresa para seguir compartiendo su música con el estreno de su primer disco de estudio.

También puedes leer: Vivir Quintana busca construir un país y una sociedad mejor a través de la música

Previo al gran lanzamiento del álbum, la cantante mexicana compartió ‘Te mereces un amor’ y ‘La casita de la selva’, las cuales siguen una línea temática, la del empoderamiento femenino y amor propio, en especial tomando en cuenta el panorama social actual.

Entrevista con Vivir Quintana

“Te mereces un amor” nació de una platica entre amigas que dejó como resultado una serie de cuestionamientos sobre la idea del amor, no solo como un vínculo romántico, si no también de fraternidad.

“Yo quise trasmitir que las mujeres, sobre todo las compañeras, que nos merecemos saber que somos muy grandes, que somos muy poderosas, que realmente cuando entendemos que el amor empieza adentro de nosotras y que esa es una resistencia también, entonces florece para afuera, entonces rara vez vamos a permitir actos violentos sobre nosotras, pero también es una canción en donde quiero que los compañeros hombres sepan que cuando conoces realmente un amor así rara vez vas a transgredirlo”

Vivir Quintana es considerada como una de las voces más relevantes del momento, tras el alcance de ‘Canción Sin Miedo’ la intérprete se embarcó en un proceso para el lanzamiento de su primer disco de estudio.

“Estoy muy emocionada porque por primera vez en mi vida, voy a poder hacer un disco de estudio. Aparte está hecho con un chorro de ganas de hacerlo, no es un producto rápido, no, realmente creo que sí me he tardado 10 años en sacarlo por primera vez, entonces estoy muy contenta”

Vivir Quintana busca construir un país y una sociedad mejor a través de la música. / Foto: Cortesía

Lejos de la fama y el reconocimiento, Vivir Quintana planea seguir posicionándose a través de su música respecto a problemáticas sociales, como es la lucha por los derechos de las mujeres.

“Creo que es importante seguir hablando estos temas que son tan necesarios en este contexto social tan peligroso que estamos viviendo y sobre todo porque me siguen muchas niñas y niños. Entonces posicionarte desde la música y desde el arte a decir yo voy a usar el arte para dar un mensaje y si ese mensaje es tomado, pues que bonito y tratar de ser coherente también yo en mis mensajes públicos y privados, que coincidan, entonces creo que sí, me seguiré por ahí”

Vivir Quintana busca construir un país y una sociedad mejor a través de la música. / Foto: Cortesía