Así es como Adamari López le sigue los pasos a su ex

Durante el pasar de los días se ha ido comprobando que la salida de Adamari López de Telemundo ya estaba planificada. Los rumores han recorrido los pasillos de la planta televisiva y se comenta que no hubo acuerdo en común para aceptar una salida del espacio de espectáculos sino al contrario, la chaparrita recibió la noticia como un balde de agua fría.

¿De qué se trata el nuevo empleo de Adamari López?

La boricua a través de sus redes sociales está dando a conocer su nuevo proyecto relacionado con el baile para mujeres y hombres que deseen tener una vida saludable. Tal cual siguiendo los pasos de su ex pareja Toni Costa con quien aprendió mucho de Zumba.

Adamari invitó a sus seguidores a disfrutar de un día con movimiento y ritmo.

Desde el programa ‘Chisme no Like’, los presentadores informaron que no hay duda de que Adamari no pierde tiempo en emprender nuevos retos y que mejor que a través del baile como lo aprendió mientras estuvo viviendo con el bailarín español. También expresaron que Toni fue un interesado al llegar a Estados Unidos y usar a la ‘chaparrita de oro’ para que le otorgaran la visa americana.

Posterior a la publicación del video a través de YouTube, los usuarios de Internet dejaron sus comentarios.

“Excelente por Adamari es más debería d poner un negocio donde sea gym, pilates, zumba y otras disciplinas”, “Qué linda Adamari, eres un ejemplo de Vida, las mujeres no lloran, las mujeres facturan”.

“Es una mujer muy valiente. Sigue adelante y no cae en depresión. Muchas felicidades y bendiciones”, son algunos de los comentarios de los cibernautas.

Por el momento Adamari sigue compartiendo los detalles de la primera comunión de su hija para posteriormente, retomar sus proyectos de profesora de Zumba.

