SEVENTEEN lanza su décimo mini álbum ‘FML’

Los rompeescenarios del k-pop SEVENTEEN regresan hoy con su décimo mini álbum FML. El álbum llega inmediatamente tras la noticia de que alcanzaron 4.64 millones de preventas, la mayor cantidad en toda la historia del k-pop.

Con FML, SEVENTEEN ofrece dos sencillos principales, “F*ck My Life” y “Super”, por primera vez desde su debut. El líder del grupo, S.COUPS, dice, “Nuestro nuevo álbum contiene tanto la música que queremos presentar como los mensajes que queremos transmitir”, hablando sobre estas dos pistas contrastantes que destacan tanto su estatus como íconos del k-pop y como compañeros para sus fans y sus oyentes.

“F*ck My Life” captura un estado mental inmerso en pensamientos negativos, hablando de las historias cotidianas de todos los que apenas sobreviven en la vida. En lugar de tratar de consolar a personas en situaciones difíciles con palabras vacías, los miembros de SEVENTEEN eligen decirse a sí mismos “Fight for my life” (‘Lucha por mi vida’). Al hacerlo, los 13 miembros de manera sutil pero segura les hacen saber a quienes escuchan que, al menos, siempre estarán de tu lado haciendo lo mismo.

En un cambio de ritmo, “Super” es un sencillo diseñado para la pista de baile acompañado de un video cinemático. Los miembros y los más de 200 bailarines que aparecen en el video musical hacen énfasis en la importancia de “unirse como uno solo” al ofrecer una coreografía compleja y poderosa de una escala nunca antes vista.

Además de los sencillos principales, el álbum incluye las canciones por unidad “Fire” (Hip-hop Unit), “I Don’t Understand But I Luv U” (Performance Unit) y “Dust” (Vocal Unit), así como otra canción con el grupo completo titulada “April Shower”.

El nuevo mini álbum llega 9 meses después de SECTOR 17 (la edición deluxe de su cuarto álbum Face the Sun), que alcanzó el puesto No. 4 en la lista Billboard 200. Face the Sun, lanzado en mayo del año pasado, fue el álbum más vendido en Corea en 2022 con 3.28 millones de copias vendidas. Según la lista de ventas mundiales de álbumes de la IFPI publicada el 28 de marzo, Face the Sun y SECTOR 17 fueron también el 5º y el 9º de los álbumes más vendidos en todo el mundo en 2022.

Sigue a SEVENTEEN en redes sociales: