María León responde a las declaraciones de la hija de Romina Marcos en su contra

Hace unos días, Romina Marcos se quejó de que el productor musical, Alejandro Gou, metiera siempre a María León en sus obras musicales, negándole la oportunidad a nuevos talentos.

Estas palabras tuvieron una repercusión negativa para la hija de Niurka Marcos, debido a que la joven, que se considera feminista, demeritó el trabajo de otra mujer.

Romina Marcos se enoja porque María León estará en la obra de teatro Vaselina. @Sargentoleon @romimarcoss pic.twitter.com/Nd3VRsUyS1 — La Comadrita (@lacomadritaof_) April 22, 2023

De acuerdo con el consenso de lo que se ha dicho en las redes sociales sobre esta polémica, Romina Marcos no está tomando en cuenta la trayectoria de María León, que también tiene un peso en la industria, y si bien es cierto que nuevos talentos la tienen difícil para empezar a hacerse un nombre, no debería de atacar a otros, pues no saben lo mucho que le pudo haber costado llegar hasta ahí.

A través de Twitter e Instagram, María León hizo un llamado a la sororidad, para que entre mujeres celebren sus victorias, porque todas saben lo difícil que es incursionar y mantenerse en la industria del entretenimiento.

Glorifiquemos los logros de las personas que queremos, de las mujeres que están cumpliendo sus sueños en esta industria tan complicada , seamos sororas, empáticas y entendamos que detrás de cada momento de éxito existen muchos años de trabajo, fracasos, sacrificios, disciplina pic.twitter.com/xaQNVPCS2Q — María León (@Sargentoleon) April 22, 2023

Y frente a las cámaras la actriz y cantante expresó lo siguiente: “Es que yo voy a dedicar hasta el último día de mi vida en ser la mejor que puedo llegar a ser para poder siempre tener el privilegio de estar en este lugar que me hace feliz ¡y la que soporte!”

Por su parte, el productor y director teatral, Alejandro Gou también le contestó a Romina Marcos a través de un tuit: “María León se ha ganado cada papel a pulso y dedicación, reto a quien crea que lo haga mejor que ella, con gusto le doy la oportunidad de demostrarlo”.

Maria Leon @Sargentoleon se ha ganado cada papel a pulso y dedicación, reto a quien crea que lo haga mejor que ella, con gusto le doy la oportunidad de demostrarlo. https://t.co/pzoNE1vSxB — Alex gou (@alex_gou) April 23, 2023

Dando a entender que le daría una oportunidad a la hija de Niurka Marcos para hacer casting con él, pero si no da la talla, simplemente se decantará por aquella persona que sí.