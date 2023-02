Niurka Marcos admite que su hija Romina la regañó por el comentario que hizo del físico de Paty Navidad

Niurka Marcos estuvo invitada esta semana en el programa de Yordi Rosado, y ahí volvió a tocar el tema del comentario que hizo sobre la figura de Paty Navidad, comentario con el que se ganó un regaño por parte de su hija Romina.

Hace unas semanas, la vedette cubana se expresó del siguiente modo de la actriz mexicana al verla en “La Casa de los Famosos 3″: “Ay, cómo ha engordado, ¿qué le pasó? A Paty tan bella, qué feo cuerpo tiene”.

Esos comentarios, como era de esperar, generaron controversia, pues Niurka Marcos atacó a Patricia Navidad por su físico, además, de que llamó “descuido” no mantener en control su enfermedad de tiroides.

La polémica actriz admitió que cuando su hija Romina le dice algo sobre una de sus declaraciones, siente que se pasó de la raya, pues considera que la opinión de su hija es muy importante para ella.

“A veces siento que me paso cuando rompo las reglas de mi hija, que sí es feminista y me duele y digo ‘lo siento’ por qué, porque yo no lo soy”, detalló Niurka Marcos en su entrevista con Yordi Rosado.

“Me regañó recientemente cuando yo dije a Paty Navidad”, relató la ‘Mujer escándalo’ y añadió: “Cuando vi a mi niña recientemente me dijo ‘pues es que no me parece, yo creo que también puedes detenerte’”.

Pero la artista hizo gala de su carácter y le replicó a su hija de la siguiente manera: “Pues a mí no me parece, está bien que tú si te detienes, yo no tengo por qué detenerme. Eso es tu prueba de que no somos iguales, muéstrasela al mundo”.

Niurka Marcos resaltó que lo que dijo de Paty Navidad no fue una ofensa, pues dijo que era hermosa y que podía volver a serlo.