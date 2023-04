Pese a 43 años de diferencia, novios consiguen casarse

“El amor no tiene edad”, es una de las oraciones más utilizadas por algunas parejas que tienen bastantes años de diferencia. Pese a existir muchas relaciones así en todo el mundo, Rufina, de 70 años, y Juan Ramón Portillo, de 27, se robaron toda la atención de toda su comunidad al compartir la decisión de contraer matrimonio.

En diversas imágenes compartidas por redes sociales, se puede ver cómo los medios locales hicieron cobertura de esta fiesta que contó con la presencia de muchos invitados. La denominada “Boda del Año”, tuvo el apoyo de muchos vecinos que donaron todo lo necesario para que hubiera comida y buen ambiente.

La otra boda del año: Ña Rufina y Juan Ramón se casaron ante una multitud, en el distrito de Lima.



La otra boda del año: Ña Rufina y Juan Ramón se casaron ante una multitud, en el distrito de Lima.

“Me siento muy agradecida porque mucha gente me apoya y me quiere. Me regalaron de todo, vestido de novia, traje, sillas, tarjetas de invitación. Me siento contenta”, comentó la novia durante la boda. Los presentes no dejaron de aplaudir y celebrar todo, uno de los amigos aseguró que “Ellos son pareja de 7 años, luchan en el día a día para el pan. Los admiramos demasiado. Estoy muy contenta, no tengo palabras porque hoy ya le conozco a ella mucho tiempo, fue mi amiga, sigue siendo mi amiga”.

Asimismo, otro expresó: “Súper genial, estamos muy contentos con ellos, se merecen todo. Son personas muy trabajadoras, realmente estoy muy contenta, estoy muy de acuerdo porque le conocemos, porque sabemos cómo se quieren”.

De acuerdo con los informes, fueron siete agrupaciones las encargadas de amenizar la celebración, donde hubo 60 mesas y seis mil bocadillos. Para evitar algún inconveniente o accidentes, las las autoridades solicitaron el apoyo de la policía para garantizar la seguridad en el evento debido a la gran cantidad de invitados: “Me hizo feliz en todo sentido y me ayuda a ser una mejor persona. Estoy muy agradecida de haberlo conocido y de tenerlo a mi lado”, expresó Rufina tras concretar el compromiso.