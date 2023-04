Hombre mata a ladrón que le intentó robar su camioneta

La inseguridad es uno de los problemas más frecuentes en muchos países del continente americano. Pese a contar con diversas estrategias para evitar los hurtos, Estados Unidos es una de las naciones que tiene permitido, de una manera muy común, el uso de armas para la defensa personal. En las últimas horas comenzó a popularizarse la grabación de una cámara de seguridad que documentó la muerte de un presunto ladrón.

El maleante, junto a su cómplice, corrió para amenazar a un conductor que esperaba el siga en el cruce de una avenida. Al momento de bajar la ventana, los ladrones fueron sorprendidos con una pistola que llevaba la víctima, misma que fue accionada para acabar con los rateros. Uno de los victimarios fue alcanzado por una bala que lo llevó al suelo, mientras que su acompañante decidió huir y dejarlo en la escena del crimen .

Scratch one carjacker 💀 pic.twitter.com/jN7TQoBkbo — Vicious Videos (@ViciousVideos) April 22, 2023

Como si se tratara de algo muy común los demás conductores no realizaron absolutamente nada, incluso, un motociclista pasó entre el hombre herido y el conductor que disparó. Pese a que el suceso ocurrió en 2021, una cuenta de Twitter se encargó de revivir lo que ocurre en algunas calles de Estados Unidos . El internauta colocó la siguiente descripción: “Cuando la presa está armada, el depredador duerme con hambre”.

Hasta el momento, el clip suma más de tres millones de reproducciones en Twitter, donde se pueden leer mensajes como “Lástima que no se murió”, “Por eso es que en Colombia no permiten que la población de bien se arme, porque se defenderían y acabarían con los angelitos que protegen los criminales del gobierno”, “Hermoso video, me hubiera encantado ver a los familiares llorándole ahí diciendo que él era muy bueno”, o “Acá en Colombia meten a la cárcel a la persona que en legítima defensa se defendió del robo y al delincuente lo dejan libre”.