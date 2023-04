Christian Estrada habló sobre su hijo y de su relación con Alicia Machado a las afueras de Televisa

Christian Estrada visitó las instalaciones de Televisa, San Ángel, aunque se desconoce el motivo, y cuando salió aceptó hablar un rato con la prensa sobre su hijo y sobre la clase de relación que mantiene con Alicia Machado.

El ex de Ferka aseguró que, de momento, entre él y la actriz venezolana solo había una amistad, porque no tiene tiempo para estar en una relación, pero aceptó que se estaban conociendo mejor y puede que en un futuro las cosas lleguen a más.

Al parecer la relación entre Alicia Machado y Christian Estrada va muy enserio. pic.twitter.com/ADPGumTsdy — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 29, 2023

“Nos estamos conociendo. No hagan chismes (ríe). Nos estamos conociendo es una tipaza Alicia Machado. Nos conocimos de hace ya tiempo de la ‘Casa de los Famosos’. Es todo, es una gran mujer, dama y una tipaza. Que rico es el amor. Somos amigos”, aclaró Christian Estrada, para después añadir que se estaban frecuentando mucho ya que ambos se encuentran residiendo en Miami.

También te puede interesar:

Alicia Machado y Christian Estrada confirmaron su relación en el programa de Gustavo Adolfo Infante

Ferka reacciona a las nuevas imágenes que compartió Christian Estrada junto a Alicia Machado

¿Alicia Machado y Christian Estrada juntos? Estas imágenes y vídeo parecen confirmarlo

Christian Estrada expresó que no quiere la custodia de su hijo, solo formar parte de su vida

Christian Estrada también habló con la prensa sobre el tema de su hijo y aseguró que no tenía intenciones de pelear para obtener la custodia completa, mucho menos para llevárselo a vivir con él en Estados Unidos.

“Aquí estoy y voy a responder por mi hijo. Pues mira yo soy un caballero la verdad yo solo quiero formar parte de la vida de mi hijo y por eso vine a México”, declaró al ser cuestionado sobre el tema de la custodia.

Asimismo, afirmó que no ha podido verlo en persona, solo se ha comunicado con él a través de videollamadas, lo que no le gustaba mucho porque así no lo puede abrazar.

“Lo vuelvo a repetir yo no quiero la custodia de mi hijo solo quiero formar parte de la vida del niño. Yo no me lo quiero llevar a Estados Unidos. Yo quiero que viva aquí con su mamá”, enfatizó Christian Estrada sobre su situación legal con María Fernanda Quiroz.