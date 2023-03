Ferka reacciona a las nuevas imágenes que compartió Christian Estrada junto a Alicia Machado

En vista de que Christian Estrada compartió otra imagen junto a Alicia Machado, donde salen abrazados dentro de un coche, Ferka usó su cuenta de Twitter para compartir lo que sentía al respecto.

Recordemos que la expareja de María Fernanda Quiroz expresó su enojo tras hacerse públicas unas fotografías de ella con su nuevo pretendiente, ya que fueron juntos, y en compañía de su hijo, a una fiesta familiar.

Incluso, Christian Estrada catalogó a Ferka de mala madre, porque permitió que alguien que tomó alcohol, los llevara en su coche, a lo que la actriz replicó que él ni siquiera le daba una pensión alimenticia a su hijo, ni lo había ido a ver.

Al parecer la relación entre Alicia Machado y Christian Estrada va muy enserio. pic.twitter.com/ADPGumTsdy — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 29, 2023

¿Qué es lo que opina Ferka de que Alicia Machado esté saliendo con su ex Christian Estrada?

Cuando las primeras imágenes de la posible nueva pareja empezaron a circular en las redes sociales, Ferka publicó tres tuits que muchas personas creyeron eran en referencia a ellas.

Hasta que lo veo nuevamente manejando un vehículo!! Claramente no es de el 😂🫢🤡 pic.twitter.com/HydMeyGrg7 — Karyna Ruiz (@KaryRuv) March 30, 2023

“Que joya”, fue el primero de los tuits, y luego retuiteó otro de la cuenta de ‘La Comadrita’ que decía: “Entonces, Ferka no puede salir con nadie, pero el señor sí”.

Entonces @Ferka no puede salir con nadie pero el señor si. 🤦🏼‍♀️ — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 26, 2023

Ese mismo día, pero más adelante redactó lo siguiente: “Que bueno está el chisme”, entonces días después escribió: “¡La que come callada, come dos veces!” Una vez muchos pensaron que eran indirectas para su ex y la exreina de belleza.

Que bueno está el chisme 💥🔥 — MariaFernandaQuiroz💜 (@Ferka) March 27, 2023

Pero hace poco Ferka compartió otro tuit, donde sí dejó muy en claro que se refería a Alicia Machado y Christian Estrada: “Que horror ser besada por alguien que hablo mal y despectivamente #traz #asco #estabuenoelchesme”.

Y cuando una seguidora le mencionó que era muy feo andar con un hombre que no se hacía cargo de su hijo, pues hablaba mucho de su calidad de persona, Ferka le dio la razón.