Marco Antonio Solís se gana el título de guía espiritual entre sus fans

Desde hace tiempo, Marco Antonio Solís, utiliza sus redes sociales no solo para promover su música, sino en ser un canal para compartir frases poéticas, consejos o reflexiones para brindar esperanza y buena energía a las personas que no están pasando por un buen momento emocional.

El compositor, productor e intérprete con una larga historia de la música, ha logrado hacer el papel de cupido, guía espiritual, poeta, terapeuta, consejero del amor y convertido sus frases de Twitter en una especie de biblia para los enamorados y hasta para los despechados.

Muchos de sus seguidores señalan que leer al músico es como ir a misa los domingos, “el evangelio según Marco Antonio Solís”, señaló un internauta.

“La vida te va a recompensar por todas las noches que te dormiste llorando, por las veces que te hicieron daño y seguiste confiando, por las veces que te desilusionaron y seguiste soñando; un día nos irá tan bien que hasta lo que hoy nos falta, nos va a sobrar. Tu estate en paz, que el amor siempre llega”, es su comentario más reciente en su Twitter.

Muchos son los premios y títulos a lo largo de su trayectoria, pero -quizá el más importante es el hace el público, que agradece que se convierta en el terapeuta para su salud emocional.

“Sabio mi Buki, que así sea”, “Amén por eso”, “Oh gran maestro… Porque dice eso en este preciso momento en el que estoy lidiando por un desamor y recordando los bellos momentos que pase junto a mi exnovia”, “Tus palabras se pueden aplicar para muchas cosas, no solo el amor, así lo quiero creer, tu música trae esperanza, estoy en un momento donde todo se me junto y ya no se ni por donde ir, pero me encontré con este Tweet, no se que venga en el futuro, pero gracias”, comentaron algunos fans.

Una venía en la profecía del señor marco Antonio Solis,la leyenda en la letra poética , — Isidro Hernández (@ihccomposicion) April 25, 2023

Las palabras más hermosas, la poesía más hermosa en cada palabra. Felicidades Marco Antonio Solís, poeta del siglo. Su música es desde el corazón, pura, única, divina, curandera. ¡Nadie más en el mundo ha escrito tantísimas canciones tan hermosas como Marco! — arina avram (@arinaavram) April 25, 2023

