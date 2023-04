Paul Stanley denomina a Yeri Mua ‘prófuga del ácido fólico’

La influencer conocida como Yeri Mua no ha dejado de generar polémica, esta vez por haber asistido como invitada al programa ‘Hoy’, luego de que participó en una de las dinámicas comenzaron a surgir las críticas no solo por la audiencia, si no también por los conductores.

La joven veracruzana alcanzó popularidad por su contenido en redes sociales, mismo que pasó de ser de tutoriales de maquillaje a historias de su vida personal.

Yeri Mua se ha vuelto muy popular en redes sociales.

Yeri Mua en el programa ‘Hoy’

Durante el segmento identificado como ‘Resbalón del Indio Brayan’ Yeri Mua protagonizó un momento vergonzoso, ya que no logró adivinar ninguna pregunta, incluso Arath de la Torre tuvo que ayudarle.

Al respecto, Paul Stanley arremetió contra la creadora de contenido durante el programa ‘Cuéntamelo Ya Al Fin’, dejando en claro que estuvo en contra de la participación de Yeri Mua al programa.

Aunque al inicio el presentador de televisión evitó dar nombres para no generar polémicas, ante la insistencia comenzó a nombrar a varias personalidades, entre ellas Yeri Mua.

“Los influencers que invitan al programa Hoy, una prófuga del ácido fólico, que mucho baile en las redes, que soy bella y sensual, con más plástico que los Santos del mercado, pero se nota que no le gira la ardilla” dijo Stanley.

Paul Stanley. Paul Stanley. / Foto: Instagram.

Además, el actor comentó que no entendía la razón de la fama de ciertos influencers, en especial por su falta de conocimiento respecto a ciertos temas.