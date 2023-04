Así sacaron a Ricardo O’Farrill de la boda de Mau Nieto

En las últimas horas, el nombre de Ricardo O’Farrill se apoderó de todas las redes sociales, pero ¿Qué fue lo que ocurrió? El comediante de 32 años realizó una transmisión en vivo donde acusó a sus colegas de ser hipócritas e incluso evidenció que uno de ellos, Daniel Sosa, lo amenazó de muerte. El también actor señaló que todo comenzó por el problema que tuvo por la boda de Mau Nieto.

Un usuario de Twitter compartió la grabación de 12 segundos donde se ve cómo O’Farrill discutía con un par de personas que lo alejaban del acceso. Después del conflicto, el creador de contiendo realizó el live en su cuenta de Instagram que sumó más de 20 mil espectadores.

¿Si sabías que TODOS los lives y videos que me intentaron grabar para humillarme los CORTABAN CUANDO ME ESCUCHABAN GRITAR VERDADES.

Yo no estaba pedo ni nada y no tengo porque explicar.

Me rompieron el corazón

Me dieron la espalda

Me humillaron

Tras las diversas acusaciones realizadas por parte de los internautas, el comándate aseguró que “Yo no estaba pedo ni nada y no tengo porque explicar. Me rompieron el corazón. Me dieron la espalda. Me humillaron ¿Tú como hubieras reaccionado?”, asimismo expresó que “¿Si sabías que TODOS los lives y videos que me intentaron grabar para humillarme los CORTABAN CUANDO ME ESCUCHABAN GRITAR VERDADES”.

