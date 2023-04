Sin entenderle, mexicanos ayudan a francesa a conseguir tacos

México es uno de los destinos favoritos de muchos europeos; su gran clima y buena comida, son factores importantes para que los extranjeros queden enamorados de las tierras aztecas. Asimismo, hay turistas que confirman el buen trato que tienen los mexicanos hacia los vacacionistas. Para poner a prueba estas declaraciones, una joven decidió pedir la ayuda de muchos locatarios para conseguir tacos.

“Buscar una taquería en México en francés. A ver si me ayudan”, es el texto que colocó la mujer en clip de un minuto donde se ve cómo la joven interactuó con varias personas para ver su la apoyaban o no. La mayoría de ellos no lograba entender a qué se refería, pero al escuchar la palabra “tacos” los connacionales le indicaban el lugar más cercano.

La creadora de contenido aseveró que un hombre fue muy tierno porque volvió para indicarle la dirección: “Nada de rechazo, mientras en Francia tenía mucho más. Es muy loco, esta nerviosa y ahora no estoy más nerviosa. Todo el mundo me ayudó”, señaló la influencer.

