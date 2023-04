Paco Versailles comparte su nuevo EP ‘Soy Gitano’

El dúo de dancemenco Paco Versailles regresa con su nuevo EP, Soy Gitano. El EP incluye los sencillos “I Love My Life”, “Love When We Get High”, “Entangle” y “Soy Gitano”. Sobre el EP, el dúo dice, “Para Soy Gitano nos embarcamos en un viaje de capturar el sonido en vivo y la energía de nuestra banda junto con nuestra producción. Queríamos inmortalizar las frecuencias sonoras y las emociones que encapsula Paco Versailles”.

Paco Versailles es una colaboración entre el guitarrista/compositor Vahagni y el compositor/productor Ryan Merchant (Capital Cities). Su sonido es una mezcla de ritmos de guitarra flamenca con producción electrónica/disco y una voz cautivadora, un nuevo género al que llaman Dancemenco. El nombre Paco Versailles se concibió imaginando una colaboración entre sus mayores influencias, el legendario guitarrista español Paco De Lucia y los artistas electrónicos franceses Daft Punk y Air, ambos productos del suburbio parisino de Versalles.