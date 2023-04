Paul Stanley releva los motivos de su ingreso de emergencia al hospital

Hace unos días el famoso conductor del programa ‘Hoy’ compartió a través de sus redes algunos de los momentos más especiales que vivió en sus vacaciones; sin embargo, luego de regresar a la Ciudad de México comenzó a presentar algunas complicaciones que pusieron en riesgo su vida.

Después de que se diera a conocer la noticia comenzaron a surgir rumores sobre los motivos de la hospitalización de Paul, asegurando que se debía a los supuestos excesos que tuvo durante su último viaje, no obstante, el presentador los desmintió.

@paulstanleyd

Paul Stanley fue hospitalizado

En una de las últimas transmisiones del programa ‘Hoy’ en compañía de sus compañeros de trabajo, Stanley habló detalladamente del momento que vivió previo a su ingreso de emergencia al hospital.

“Me sentía mareado, en la madrugada sentí que me faltaba mucho el aire. La verdad es que sí me preocupé mucho y a las cinco le dije a Joe, llévame a urgencias porque no es normal esto, no es normal, no sé que me vaya a pasar” dijo Paul Stanley.

Finalmente, el hijo de Paco Stanley reveló que le detectaron ‘hipoxemia severa’, padecimiento que esta relacionado con los pacientes que presentan un nivel de oxígeno por debajo de lo normal.