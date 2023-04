Mujer ignora a su ‘amigo’ y besa a otro durante partido de beisbol 💔

La Kiss Cam es una tradición en muchos eventos masivos, esta consiste en que un camarógrafo grabé a una pareja para que se besen y todo el público aplauda el amor. Pese a que hay muchas grabaciones de momentos “bochornosos”, en las últimas horas comenzó a viralizarse la publicación de los Sultanes de Monterrey, equipo de béisbol, que mostró cómo uno de sus seguidores fue ‘bateado’.

Sí, al momento en que la imagen se proyectó en todo el estadio, la joven se negó a besar a su amigo. Entre un par de sonrisas, los presentes intentaron ignorar el hecho, mas el camarógrafo se negó y siguió enfocándolos. La amiga ya no pudo más y prefirió besar a un desconocido que a su amigo.

¡NOOOOOOOOOOOO! ¿Qué acabo de ver? 💔💔 😭 pic.twitter.com/A7aYTSlh14 — Sultanes de Monterrey (@SultanesOficial) April 25, 2023

El ‘tercero’ comenzó a reír, mas el despechado mostraba un rostro de incomodidad dejando en claro que el partido era lo que menos le interesaba. La grabación de solo dos minutos logró popularizarse de gran manera en la red social perteneciente a Elon Musk, hasta el momento, suma más de un millón de reproducciones.

