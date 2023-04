¡No mentía! JJ Macías confirma EL BRILLO de Peso Pluma en la cancha

Peso Pluma es uno de los cantantes más escuchados a nivel mundial. Tras varios éxitos musicales, Hassan Emilio Kabande Laijana logró viralizarse de gran manera al afirmar que jugó en Chiva e incluso compartió cancha con el futbolista profesional JJ Macías . Pese a los constantes mensajes de burla, algunos sí confiaban en las palabras del joven de 23 años.

En las últimas horas comenzó a popularizarse la respuesta de José Juan Macías, donde dejó ver el gran talento que tenía dentro de la cancha: “Vi tu podcast con Peso Pluma, creo que se llama Hassan Kabande, ¿no? Me acuerdo hasta de su mamá, cuando vi que lo entrevistaste me metí al video porque su cara se me hacía súper conocida. Cuando lo vi todo cambiado, con su nuevo estilo y tatuajes no pensé que era él” , dijo jugador de Guadalajara.

JJ confirmó que “Jugó en inferiores conmigo, era buenísimo, te lo juro, jugaba de extremo. Lo que ahora es su perfil respecto al que yo conocí no se parecen en nada, dio un giro total, pero claro que me acuerdo, el nombre y apellido no se me olvidan” , finalizó.

