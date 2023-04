Una de las superestrellas internacionales más audaces del siglo 21 e ícono global que rompió récords, Anitta, ha firmado con Republic Records en partnership con Universal Music Latin Entertainment, según se anunció hoy.

La noticia llega siguiendo su nominación en la categoría de “Best New Artist” en los Premios GRAMMY® 2023, así como una serie de movimientos históricos, incluyendo el Guinness World Records® como “Primer Artista Solista Latino en alcanzar #1 en Spotify Globally” y ganadora en 2022 de Best Latin en los premios VMA, EMA y AMA. Mientras tanto, su obra multilingüe de 2022, Versions of Me, acumuló miles de millones de reproducciones y ocupó lugares en las listas de los mejores álbumes de fin de año de Billboard, Rolling Stone, Stereogum, UPROXX, Variety y más.

Anitta firma con Republic Records en partnership con Universal Music Latin Entertainment. / Foto: Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for MTV/Paramount G)

Sobre la firma, Anitta compartió, “Después de estar en este negocio durante muchos años, quería encontrar socios que trabajaran como una familia. Después de reunirme con Monte, Wendy, su equipo en Republic y Jesús López, me quedé impresionada. Su pasión, innovación, creatividad y visión es increíble. No solo me sentí tan conectada con ellos como artista, sino también a nivel humano. Supe de inmediato que estaba en casa”.

El fundador y director ejecutivo de S10 Entertainment, Brandon Silverstein, y mánager de Anitta, dijo, “Monte, Wendy, Jesús y todo Republic, UMLE y el equipo global de UMG tuvieron un vínculo tan inmediato y fuerte con Anitta que estaba claro que entendían su visión y querían contribuir a su ejecución a escala global. Espero con ansias el futuro y no veo la hora de ver el próximo capítulo de Anitta”.

La copresidenta de Republic Records, Wendy Goldstein, agregó: “Todos hemos admirado a Anitta desde lejos durante mucho tiempo. Ha catalizado la explosión de la música latina como una de sus artistas más importantes. Ha mantenido a Brasil cerca de su corazón en todo momento y le ha dado a su país una voz increíble en la arena mundial. Lo que está haciendo ahora musicalmente es alucinante, y estamos ansiosos por lanzarlo”.

Jesús López, Chairman & CEO de Universal Music Latin America & Iberian Peninsula, dijo, “Todos en este equipo, capitaneados por Anitta, con S10, Republic y UMLE tenemos un objetivo claro, escribir un nuevo capítulo de éxito de la música latina a nivel mundial. Anitta tiene todas las cualidades artísticas y humanas para ser la artista Brasileña más exitosa a nivel mundial. Nos sentimos muy afortunados por tener esta oportunidad, gracias Anitta por confiar en nosotros”.