Filtran una pelea “a gritos” entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mientras la modelo reacciona en su Instagram

“La crisis entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez es real”, dicen desde medios especializados en la prensa rosa de España. El futbolista portugués y la modelo hispano-argentina no atraviesan un buen momento en su relación, y la situación se comenzó a filtrar en los principales programas que siguen de cerca a la pareja, ahora con residencia en Arabia Saudita.

El portal Infobae recoge información del programa En todas las salsas que se transmite a través del canal digital MTMAD. En este espacio aseguran haber hablado con una testigo que vivió la crisis de la pareja de primera mano.

Cuentan que ambos tuvieron una pelea “a gritos” antes de viajar en su avión y durante el vuelo. La información llega de parte de una persona que trabaja con viajes privados y habría presenciado la pelea entre el futbolista y la también empresaria.

“La testigo me escribe y me dice que ‘la crisis entre Cristiano y Georgina es totalmente real’. Ella tiene un contacto de alguien que trabaja con vuelos privados. Me dice que hace un mes tuvieron una movida monumental. Fue a grito pelado. Georgina subió al avión totalmente enfadada y no saludó a nadie, Cristiano sí fue educado”, detalló Abel Planelles, panelista del espacio mencionado.

Avión arriba la situación se habría mantenido entre la pareja. Esta crisis coincide con el mal momento de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr de Arabia Saudita. El equipo árabe no logra cosechar buenos resultados, cuestión que cae sobre los hombros del cinco veces ganador del Balón de Oro.

Ante esta ola de rumores, Georgina reaccionó en sus redes sociales con una historia que decía: “El envidioso inventa el rumor. El chismoso lo difunde”.

Georgina Rodríguez

Estas nuevas revelaciones van de la mano con recientes reportes de medios portugueses medios, que indican que Cristiano Ronaldo no está feliz, entre otras cosas, por el supuesto comportamiento de diva de Georgina. Señalan que el tener lejos a su madre también afecta al histórico jugador hasta el punto de afectar la vida íntima.

“Hace meses que lo llevo diciendo, no están bien y es probable que se separen. La realidad es que Ronaldo está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda, están juntos para alimentar el producto”, dijo Leo Caeiro, amigo de la madre del futbolista y colaborador en el programa Noite das Estrelas, del canal CMTV.