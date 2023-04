¿Que no lo vieron? Pareja atropella a niño y se da a la fuga

Los niños son seres que requieren de mucha atención y cuidado; desafortunadamente, cualquier descuido puede ser fatal para los menores. En las últimas horas comenzó a popularizarse el “accidente” que sufrió un pequeño por jugar a las afueras de un estacionamiento.

Una cámara de seguridad logró documentar el instante en que una pareja verificaba la cajuela de su vehículo. Después de guardar un par de artículos, ambos subieron al coche y avanzaron. A unos cuantos metros, la víctima jugaban con la tierra, mas todo se convirtió en tragedia al sentir como la pesada unidad lo aplastaba.

Imágenes sensibles!!! Por favor cuidar a nuestros niños. 😳🙆https://t.co/lK8unZOd68 — ☛ Momentos Virales ☛ (@momentoviral) April 25, 2023

En la grabación de un minuto y 43 segundos, se ve cómo los implicados dejaron el lugar. Hasta el momento, el clip ya suma más de un millón de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk. Pese a ser una publicación realizada en estos días, las imágenes tienen la fecha del 6 de agosto de 2020.

