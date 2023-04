Franco Escamilla habla de Ricardo O’Farrill y sus transmisiones en vivo

Tras la pelea que se vivió en tornaboda del comediante Mau Nieto y Carla Fernández, Ricardo O’Farrill se robó la atención todos los internautas al realizar diversas transmisiones en vivo donde hizo diversas acusaciones a su examigos y confesar que uno de ellos, Daniel Sosa, lo amenazó de muerte.

Después de un par de días el también standupero, Franco Escamilla, reaccionó a lo ocurrido en su circulo social y efectuó una opinión sobre todo lo que denunció su colega Richie. Fue durante uno de sus programas que el creador de contenido confesó que no puede emitir un juicio moral sobre las transmisiones que realizó su colega de 32 años y lo tomó como “un balde de agua fría”.

“Me encantaría que fuera un malentendido, que fuera una broma, que no fuera cierto, porque es aterrador pensar que sea cierto”, exclamó Escamilla. Asimismo, Franco aseguró que no se meterá con el tema de Bryan Andrade , su exmanager: “No me toca a mí hablar de eso. Es un tema muy delicado que debe tratarse con los medios correctos”.

Para evidenciar su preocupación por O’Farrill, el también cantante dijo que ya mantuvo comunicación con Ricardo: “No vamos a hacer chistes al respecto porque no me parece un tema gracioso”. Algunos de sus seguidores lo criticaron y le dijeron que siguiera haciendo su comedia con temas delicados.