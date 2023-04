Peso Pluma revela cuál es la peor ciudad que ha visitado

Peso Pluma es uno de los fenómenos musicales actuales que enfocó su carrera en canciones de estilo corridos tumbados y se ha llevado la admiración de todos por su talento, y una vez más se hizo viral en redes sociales luego de que se difundiera una entrevista en donde el cantante revela cuáles son las ciudades y los estados que ha visitado, indicando además cuál es la peor, según su opinión

Fue durante una entrevista publicada en la cuenta @zamu_dios- que se dio a conocer el comentario realizado por Hassan Emilio Kabande Laija (Su nombre real), cuando uno de los acompañantes le cuestionó sobre cuáles habían sido las “Ciudades más feas en las que había estado, por lo que en cantante no dudó en responder que “Agua Prieta o Nogales” se encuentran en esa lista.

“Pues, Agua Prieta wey… O Nogales, yo creo que Nogales está más feo, ¿verdad?”, dijo a su compañero, a lo que este confesó: “Hay mucha gente que se porta muy bien en esas ciudades, pero sí están bien cu%%#”.

¿Cuándo inició la carrera artística de Peso Pluma?

En una reciente entrevista a Zona Pop CNN, Peso Pluma confesó que empezó a escribir desde los 14 años de edad, pero que al inicio simplemente expresaba sus sentimientos y luego se dio cuenta que todo rimaba, por lo que no fue tan complicado empezar a componer canciones. “Yo escribía cómo me sentía, escribía un diario. Ya después me di cuenta que hasta rimaba, que las cosas que decía no eran cosas que gente de mi edad pudiera hacer tan fácil. Se me hizo fácil el componer”.

Además de eso, también indicó que gracias a su equipo ha podido sobrellevar toda la situación de altos y bajos que se ve en cualquier carrera artística.

“Ha habido momentos donde sí nos desestabiliza, pero creo que gracias al equipo y a la buena química que tenemos, hemos sabido sobrellevar todo. Siempre hemos dicho a nuestro equipo que los tiempos de Dios son perfectos y si se nos dio en este tiempo es por algo”