Entérate, Livia Brito confesó la condición médica que padece

La actriz Livia Brito es muy querida por los mexicanos ya que ha participado en diversas telenovelas donde ha podido cautivar el corazón de muchas personas. En diversas ocasiones ha manifestado a través de sus redes sociales, algunas dolencias de salud por las que ha tenido incluso, que ingresar a un hospital. En el año 2020 por influenza y una bacteria estuvo con problemas de la voz. En esta ocasión, cuenta el diagnóstico médico que le ha impedido tener hijos.

La artista de origen cubano confirmó que se encuentra en tratamiento para poder quedar embarazada, pero no lo ha logrado.

“Estoy otra vez en tratamiento porque tengo un problema médico, se llama endometriosis, es una cuestión que tengo que llevar tratamiento para poder embarazarme. Por eso no me he podido embarazar”, dijo en México a medios como Despierta América.

La actriz agregó que la condición que padece ha sido heredada de su familia: “Es algo de mi hermana, de mi mamá, mis abuelitas”.

A propósito de su situación, Livia envió un mensaje a las mujeres que sienten las ganas de concebir hijos: “Por eso les digo a las mujeres que si pueden congelar sus óvulos que lo hagan”, recomendó.

Livia Brito es una de las actrices más populares de la televisión mexicana, quien ha protagonizado exitosos proyectos como La Piloto y ha participado en telenovelas como Triunfo del amor, Abismo de pasión, entre muchas otras. Livia tambipen fue la protagonista de la telenovela Médicos, línea de vida y aunque ha tenido grandiosos momentos en su carrera, también ha tenido complejos problemas de salud que complicaron su participación en algunos proyectos audiovisuales.

Recientemente compartió una entrevista con Yordi Rosado donde también explicó parte de su pasado y todo lo que tuvo que llegar a hacer para no ser discriminada y covertirse en una actiz exitosa.