One Direction se reúne en el último episodio de ‘The Late Late Show With James Corden’. / Foto: Syco Music / Sony Music

Previo a las celebraciones por su 13 aniversario el próximo mes de julio, la boyband británica One Direction conformada por los cinco miembros (Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik), tuvieron una participación especial en el último episodio del programa nocturno ‘The Late Late Show With James Corden’.

One Direction fue formado gracias a The X Factor. / Foto: ITV

Fue en 2010 y gracias al reality show The X Factor, donde la cantante Nicole Scherzinger fue la encargada de unir a One Direction en una agrupación y aunque quedaron en tercer lugar del programa, la popularidad que alcanzaron dentro del mismo fue de tal magnitud que estrenaron su primer sencillo titulado What Makes You Beautiful.

Aunque su éxito y popularidad creció como la espuma, lo que los llevó a darle la vuelta al mundo con su música gracias a los múltiples tours y giras que realizaron, llegó uno de los días más tristes para las directioners, como se le conoce a su fandom, y fue durante el mes de marzo de 2015, cuando Zayn Malik anunció su salida de One Direction.

Zayn Malik sale de One Direction. / Foto: Facebook

Y tras varios meses posteriores, en noviembre de 2015, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Liam Payne, ya como un cuarteto, estrenaron su quinto y último álbum de estudio titulado ‘Made in the A.M.’. Sin embargo, al poco tiempo la agrupación anunció un hiatus o separación temporal.

One Direction se reúne en el último episodio de ‘The Late Late Show With James Corden’

Pero todo esto cambió, ya que el pasado 27 de abril, se transmitió el último episodio de ‘The Late Late Show With James Corden’ donde para sorpresa de todos, One Direction, como quinteto, tuvo una corta pero significativa participación, y es que como parte del programa nocturno, James Corden presentó un número musical donde bromeó acerca de secuestrar a los cinco integrantes de la agrupación.

James Corden talking about kidnapping Niall, Harry, and the rest of One Direction in a Late Late Show skit. pic.twitter.com/q7jOBd5SYx — Harry and Niall News! (@HarryNiallNews) April 28, 2023

Harry Styles envió un mensaje para todos los directioners

Y aunque no fue una reunión como tal, el presentador no perdió la oportunidad de cuestionar a Harry Styles, quien fue uno de los últimos invitados al show, sobre un posible regreso de la agrupación, a lo que este respondió, “Me temo que no es una pregunta de sí o no. Creo que nunca diría nunca a eso. Si hubo un momento en que quisimos hacerlo, no veo por qué no lo haríamos”, dijo durante el segmento Spill Your Guts or Eat Your Guts.