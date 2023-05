Cristiano Ronaldo le hace frente a los rumores de ruptura con esta foto junto a Georgina Rodríguez

La última semana de abril apareció con una noticia que llamó la atención en el mundo del fútbol y el espectáculo. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez habrían tenido varios inconvenientes en su relación de pareja y estarían pensando en una separación.

Eso fue lo que dijeron diferentes programas de la prensa rosa de España y Portugal, países que siguen de cerca la cotidianidad de la pareja que conforman el futbolista y la modelo hispano-argentina.

Un periodista de En todas las salsas, programa que se transmite a través del canal digital MTMAD, dijo que ambos habían protagonizado una pelea a gritos, en un viaje que hicieron en su avión privado.

“La testigo me escribe y me dice que ‘la crisis entre Cristiano y Georgina es totalmente real’. Ella tiene un contacto de alguien que trabaja con vuelos privados. Me dice que hace un mes tuvieron una movida monumental. Fue a grito pelado. Georgina subió al avión totalmente enfadada y no saludó a nadie, Cristiano sí fue educado”, detalló Abel Planelles, panelista del espacio mencionado.

Mientras que un medio portugués se atrevió a reseñar que CR7 “estaba harto” de la modelo.

La primera en reaccionar a estos dichos fue la misma Georgina Rodríguez. Publicó una historia en sus redes sociales que decía: “El envidioso inventa el rumor. El chismoso lo difunde”.

Captura de pantalla de las historias de Georgina Rodríguez (Instagram @georginagio)

Y ahora ha sido el turno de Cristiano, quien en su Instagram personal posteó una imagen de ambos en las que expresa estar “brindando por el amor”. CR7 tenía dos meses y medio sin publicar una foto con Georgina. La última antes de esta reciente había sido el 14 de febrero, por la celebración de San Valentín.