¡Buenas noticias, chicos! Estamos finalizando la lista completa de fechas para Sudamérica y México en 2024. Por ahora, se han anunciado las fechas reprogramadas para Lima y Ciudad de México… ¡con la adición de un cuarto concierto en CDMX el 6 de abril de 2024!.

Los boletos previamente comprados serán válidos para las nuevas fechas de abril de 2024 y no es necesario realizar algún cambio. Se acaban de liberar boletos adicionales para los tres shows reprogramados de la Ciudad de México, los cuales saldrán a la venta el 9 de mayo a las 11 AM hora local. Los boletos para el nuevo concierto en CDMX estarán disponibles en Preventa Citibanamex a partir del lunes 8 de mayo a las 11 AM. La venta general comenzará el martes 9 de mayo a las 11 AM hora local en Ticketmaster.com.mx.

Además, la banda regresará al festival Tecate Pa’l Norte y Lollapalooza Argentina, Chile y Brasil, Estereo Picnic y Asuncionico en marzo de 2024. ¡Pronto más información!

blink-182 revela nuevas fechas para sus conciertos en CDMX

28 de marzo, 2023 > 2 de abril, 2024

29 de marzo, 2023 > 3 de abril, 2024

31 de marzo, 2023 > 5 de abril, 2024

6 de abril, 2024 – NUEVA FECHA

blink-182 revela nuevas fechas para sus conciertos en CDMX y añade un concierto más. / Foto: Ocesa

