“¿Con qué derecho me llamas feo?”, esta fue la contundente respuesta que Fofo Márquez le dio a Yeri Mua Instagram: @Yerimua / @mr.fofomqz

Las redes sociales han sido testigos de la polémica que actualmente hay entre Fofo Márquez y Yeri Mua, dos influencer que se han caracterizado por las diversas controversias que han protagonizado en internet.

Le puede interesar: Esta fue la cifra que pagó Yeri Mua para sacar de la cárcel a su novio

Todo inició con un comentario de Fofo, quien se ‘burló’ de aquellas personas que consideran atractiva a Yeri Mua, indicando que “han de estar bizcos” para poder llegar a pensar en eso. Esto hizo que inmediatamente la joven de 20 años de edad le respondiera al llamado ‘Niño millonario’, afirmando que “no le gustaban gordos” y que además Fofo “le daba asco”, lo cual provocó que los seguidores de ambos iniciaran una lucha de comentarios.

La respuesta del Foto Márquez a Yeri Mua

El pasado 29 de abril, Fofo Márquez nuevamente compartió un video donde dedica algunas palabras a Yeri Mua, el cual también ha dado de qué hablar y ha creado opiniones divididas, pues algunos de sus seguidores lo han criticado, mientras que otros se han ido en contra de la influencer

“¿Con qué derecho me llamas feo? Mínimo mis ojos sí son verdes, no me pongo pupilentes. En fin, yo hice un comentario al aire, en ningún momento te falté al respeto, pero tampoco inventes cosas. Bueno, por lo menos mi ropa sí es original porque por ahí te quemaron con unas botitas. Saludos y ¿qué onda contigo? Yo soy todo un caballero; buena vibra para ti”, dice Márquez

La reacción en redes sociales

Tras ver la respuesta de ambos, varios de los usuarios le mostraron apoyo a Fofo Márquez con los siguientes comentarios:

“Al fin algo tan cierto que dices”

“‘Tus ojos son verdes y no upi lentes’, se tenía que decir y se dijo jajaja”.

“Wey lo de los ojos jajaja quedó tan bien”.

“¿Por qué será que vas a ser mi nuevo ídolo?”.

“Mereces que te siga broo”