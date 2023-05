Burro Van Rankin denuncia despido injustificado de ‘Miembros al aire’

Jorge Arellano, mejor conocido como Burro Van Rankin se mantuvo como conductor del programa ‘Miembros al Aire’ por casi 14 años; sin embargo, hace poco el conductor confirmó que fue despedido.

La situación la dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, en la cual compartió un video para explicar de manera breve la forma en la que ocurrió su despido, así como también dijo que estaría dispuesto a revelar algunos de los pormenores de su relación laboral con el programa.

El Burro Van Rankin

Burro Van Rankin queda fuera de ‘Miembros al aire’

Al respecto, Van Rankin se mostró tranquilo, no obstante, señaló que el momento fue bastante incomodo y nada profesional, ya que se dio en uno de los pasillos de Televisa, sin un aviso previo.

“Mañana voy a hacer un live para contar mis salida de ‘Miembros al aire’ y explicar el por qué o el cómo hicieron las cosas que fue un poquito desagradable, lo hicieron en el pasillo de Televisa San Ángel, sin darme una explicación después de 14 años”

El exconductor de ‘Miembros al aire’ confesó que siente nostalgia por abandonar el proyecto luego de 14 años frente al mismo, por otro lado añadió que actualmente cuenta con varias propuestas laborales.

“No me molesta, no es mala onda, ni como dicen por ahí ‘sin Yolanda Maricarmen’, no lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo, tengo invitaciones a hacer otras cosas, pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace catorce años”