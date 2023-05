El pasado 22 de abril, el comediante Mau Nieto y la influencer Carla Fernández, se unieron en matrimonio, en una íntima ceremonia llevada a cabo en Valle de Bravo donde solo algunas personalidades del mundo del entretenimiento, sobretodo de la comedia, fueron invitados a lo que muchos llaman la “boda del año”.

Lo que parecía ser uno de los mejores eventos del 2023, rápidamente se convirtió en una pesadilla para los asistentes, debido a que varias horas después, Richie O’Farrill a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, relató que le impidieron el acceso a la famosa tornaboda, con todo y el regalo que llevaba para los nuevos esposos.

Dentro de las múltiples transmisiones en vivo que realizó el comediante, sacó a relucir los “trapitos sucios” de sus ahora examigos, sin embargo, hubo una declaración que llamó la atención de los internautas, “En una ocasión, Mauricio Nieto y Daniel Sosa pusieron MDMA en la bebida de una mujer, se les hizo muy chistoso a esos dos” y “Daniel Sosa me amenazó de muerte, sí, el niño de las marcas”, dijo Richie O’Farrill.

Mau Nieto celebró su boda en Valle de Bravo. / Foto: Instagram

Tras varios lives, su amigo, Diego Alfaro, interrumpió la transmisión y apagó el en vivo y tan solo un par de días después, por medio de las redes sociales de Richie, se compartió un comunicado oficial donde revelaron que un equipo de profesionales estaba cuidando de él.

Los días transcurrieron y Mau Nieto rompió el silencio y salió a dar su versión,“Llegó en un estado muy inconveniente, no voy a afirmar qué venía drogado, pero llegó muy agresivo, muy diferente al Richie que conocíamos. Al día siguiente llegó súper agresivo con personas armadas que contrató esa mañana, quiso entrar a la torna. No es un santo. Está enfermo y le ofrecí mi ayuda, no quiso pero aquí estaré cuando salga de donde sea que esté”, se puede leer en el post.

Integrantes de ‘La Cotorrisa’ hablan acerca de lo sucedido en la boda de Mau Nieto

Tras esto, fueron pocos comediantes, los que salieron a hablar acerca de lo sucedido en la boda de Mau Nieto, entre ellos José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez de ‘La Cotorrisa’, quienes fueron cuestionados por Lalo Elizarrarás después de que Ricardo preguntara, “¿Si tuvieran la oportunidad de borrar un recuerdo, cuál sería?” a lo que Elizarrarás respondió “La boda de Mau Nieto” y Slobo dijo, “Yo si me la pasé bien v*rga”, cosa que hizo que los tres comenzaran a reír.