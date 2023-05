Conoce a Jailyne Ojeda, la modelo de OnlyFans que conquistó el corazón de Peso Pluma

Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, es un cantante y compositor mexicano. Se especializa en el subgénero de corridos tumbados. Su fama internacional comenzó en 2022, después de colaborar con cantantes como Luis R. Conriquez y Natanael Cano. Sorpresivamente se ha hecho famoso y ahora ha estado probando en el amor con una modelo de OnlyFans.

Peso Pluma (38.4M) supera a Feid (38.1M) convirtiéndose en el artista latino #9 con más oyentes mensuales en Spotify. pic.twitter.com/VXLLlORuS7 — Peso Pluma (@PesoPlumaData) April 25, 2023

Jailyne Ojeda es una de las influencer que está en el tope de OnlyFans y el cantante de corridos tumbados está flechado con ella. Todo comienza a rumorarse luego de que ambos se ven muy felices desde Walt Disney. A la pareja se le captó pasándola de lo mejor y al parecer muy acaramelados.

Peso Pluma & Jailyne Ojeda at Disneyland pic.twitter.com/5ngULzYreS — FooNewsTV (@foonewstv) April 17, 2023

¿Quién es la novia de Peso Pluma?

Jailyne Ojeda Ochoa nació en Indio, California, y aunque es estadounidense, tiene origen mexicano. Tiene 25 años de edad, pues nació un 9 de enero del año 1998. A pesar de que su idioma nativo es inglés, no ha dejado a un lado el español por sus padres.

La modelo participó en el videoclip de uno de los temas más exitosos de Peso Pluma y se presume de allí surgió el amor.

La mujer no solamente es una influencer con más de 14 millones de seguidores sino que también es una empresaria. Jailyne es embajadora de Fashion Nova, una marca de ropa de Estados Unidos, también es CEO de Snatched by Jailyne, su marca de ropa, especialmente deportiva, y Hair Growth by Jailyne, una marca de productos para el cabello, misma que ha sido promocionada por celebridades mexicanas como Ana Bárbara.

Ella también ha acompañado a artistas de talla como Alfredo Olivas, gracias a sus estudios dentro de una escuela de modelaje y actuación.

“Doy gracias a Dios todos los días y noches por todas mis bendiciones y por estar aquí en esta tierra. Por estar saludable y tener un techo y una hermosa familia que me ama y me apoya”, dice en una de sus publicaciones en Twitter.

En octubre de 2022 la modelo le regaló a su madre el carro de sus sueños por celebrar el día de su cumpleaños. Además de organizar una fiesta con música en vivo y muchos detalles.