Esto es lo que hacen los nietos de José José para recordar su voz tras 4 años de su muerte

Han pasado 4 años desde el momento en que se dio a conocer el triste fallecimiento del cantante José José, razón por la que ahora cada 20 de abril (fecha de su muerte) se celebra el Día Internacional del cantante que con sus temas musicales logró cautivar a muchas personas.

Es así, como los hijos y nietos del famoso se reunieron para realizar un homenaje en su memoria, y, a pesar de la distancia que mantienen Marysol Sosa con su madre Anel Noreña y su hermano José Joel, desde el momento de la pandemia, esta decidió junto a sus hijos formar parte del evento en honor a su padre.

Fue durante este acto que los nietos del intérprete de ‘Me vas a echar de menos’ enternecieron a todos los asistentes al momento de a conocer la manera en que tratan de mantener el recuerdo de la voz de su abuelo, marcando al teléfono celular que le pertenecía para escucharlo nuevamente.

De esta manera, Marysol además de recordar con mucho amor a su padre y de una manera muy emotiva, dio un discurso para demostrar lo orgullosa que está por ser su hija. “Mi padre fue algo muy esplendoroso, en verdad, le agradezco tanto a Dios el haber sido su hija y me llena de emoción hoy, porque él no está aquí, pero se siente todo su espíritu, y él no tuvo el privilegio desgraciadamente de conocer a estas criaturas, pero me llena de emoción y les agradezco desde el fondo de mi corazón que sigan compartiendo con nosotros y que, de aquí pal´ real, sigan siempre, siempre en nuestro corazón a este gran cantante que México dio, que además, fue un gran hombre y un gran padre, y también un gran amigo para todos ustedes”, dijo.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos fue cuando Marysol junto a sus hijos marcaron el número de teléfono del cantante, el cual tras haber sonado varias veces, le envió a buzón, lo que hizo que el público aplaudiera inmediatamente, revelando así que esa es la única manera en que Elena y José Patricio puedan recordar la voz de su abuelito.