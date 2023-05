Marco Antonio Regil revela que es sapiosexual, ¿qué significa?

Marco Antonio Regil se incorporó al filas de Tv Azteca hace algunas semanas, para conducir el programa de concursos Escape perfecto. Aprovechando su entrada a la televisora del Ajusco, Pati Chapoy lo invitó a su programa de YouTube, donde el conductor hizo algunas confesiones.

marco antonio regil

Regil de 53 años también habló sobre su trayectoria, la pérdida de su madre e hizo algunas revelaciones de su vida privada. Según Marco Antonio tuvo una infancia sumamente complicada, además mencionó que su madre le confesó que consideró en abortarlo en al menos tres ocasiones.

El conductor también habló de cómo su ingreso en los medios y de lo complicado que fue ganarse un lugar en la televisión. Sin embargo al consolidarse en lo profesional, Marco Antonio Regil dejó su vida personal a un lado.

Durante la entrevista con Pati Chapoy, el conductor reconoció que, a lo largo de su vida, su prioridad era su trabajo y cuidar a su mamá antes de establecerse con una pareja, sin embargo, aseguró que no se arrepiente.

Marco Antonio Regil dice ser sapiosexual

Siguiendo con el tema personal, Regil confesó que se considera sapiosexual y él mismo lo explicó a qué se refiere con esto.

“Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro que ya empecé a madurar pues ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente, existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente, o sea a mí me excita una conversación sabia, consiente me gustan las mujeres consientes, los amigos consientes, compartir con gente consiente”.