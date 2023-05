¿Quién es Pedro Tovar, artista que colaboró con Peso Pluma?

“Ella baila sola” se convirtió en uno de los temas más populares en todas las plataformas digitales, a pesar de que es una colaboración entre Eslabón Armado y Peso Pluma, el reconocimiento no ha sido otorgado de manera igualitaria para ambos.

Hace poco Peso Pluma se presentó en “The Tonight Show” de Jimmy Fallon, convirtiéndose en el primer artista de regional mexicano en asistir al show, mismo en el que interpretó “Ella baila sola”, pero tal parece que esto no fue del agrado de Pedro Tovar.

Peso Pluma hace historia en ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon (Cortesía)

¿Quién es Pedro Tovar?

Tovar es un cantautor de corridos tumbados que con apenas 20 años ya pertenece a una agrupación musical importante, “Eslabón Armado”, misma que formó con su hermano Bryan Tovar y Gabriel Hidalgo.

El compositor nació en Los Ángeles, California, no obstante la influencia de su familia mexicana dio como resultado el apego de Pedro por el género de regional mexicano, teniendo como inspiración al cantante Ariel Camacho.

Al respecto del reconocimiento de Peso Pluma, Tovar señaló la falta de crédito que ha recibido al ser el autor de “Ella baila sola”, lo cual dejó como resultado una polémica que sigue latente en redes sociales.

“Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más porque te gusta su música, ¿y no merecer crédito por tu rola? Básicamente es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es cien por ciento mía” dijo Pedro Tovar.