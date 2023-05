Renata Notni responde a los rumores de embarazo con Diego Boneta

Renata Notni y Diego Boneta hicieron público su romance hasta abril de 2021, desde ese momento se han mantenido como una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento en México, es por ello que frecuentemente ambos son cuestionado sobre sus planes a futuro.

También te puede interesar: Diego Boneta no está listo para comprometerse con Renata Notni

La actriz de 28 años se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, los logros que sigue acumulando suele compartirlos con su pareja, quien también continúa posicionándose dentro de la industria.

¿Renata Notni y Diego Boneta esperan un bebé?

Renata Notni tuvo un breve encuentro con varios reporteros, mismos que comenzaron a cuestionarla sobre un posible embarazo, pero casi de inmediato la intérprete se burló de la situación para dejar en claro que no espera un bebé con Diego.

“No, no estoy embarazada, vi todos los chismes, me reí mucho. No era bebé, era el desayuno que me acababa de comer”

¡Era panza normal! 🤰

¡Renata Notni desmiente estar embarazada de Diego Boneta tal y como se aseguraba en redes sociales! 💃🕺❤️📺 #VLA #MiércolesConM pic.twitter.com/zDmvb7gxi9 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 3, 2023

Sobre los planes que tienen como pareja, Notni reveló que no quiere apresurar alguna etapa en su relación, por lo que tampoco hay planes de boda, tal y como lo había explicado Boneta.

“No tenemos ninguna prisa, eso llegará cuando tenga que pasar, pero por el momento no hay planes ni de boda, ni de bebés, ni nada por el estilo”

Diego Boneta y sus planes a futuro con Renata Notni

Aunque la pareja se encuentra en uno de los mejores momentos, tal parece que ninguno de los dos tiene en mente planes de boda, en especial porque se mantienen enfocados en sus carreras.

“Todo a su tiempo, Renata y yo no tenemos ninguna prisa, vamos viviendo cada etapa conforme la vamos pasando, viviendo y ambos estamos muy enfocados en nuestro trabajo, nuestra carrera” dijo el actor.

Finalmente, el intérprete no descartó la idea de formar una familia en compañía de Renata, pero sin la intención de forzar su vínculo por la presión existente entre sus seguidores y la prensa.

“Ninguna presión, creo que eso es lo padre de nuestra relación que hay cero presiones, ambos estamos viviendo una etapa de vida muy similar” finalizó Diego Boneta.