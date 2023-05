Rulo Sker queda fuera de Telehit tras agresión contra Elaine Haro

La noche del pasado miércoles 3 de mayo, la actriz Elaine Haro denunció públicamente a Edgar Leandro Sker o mejor conocido como Rulo Sker por los abusos que sufrió durante la grabación de un especial, con motivo del Día de la Madres para el canal Bandamax.

Al respecto de los señalamientos, el ahora excondutor de Telehit publicó un video para hablar de las acusaciones que hizo la actriz, lanzando una advertencia no solo para ella, si no también para sus jefes.

“Yo no soy el malo de la película, me hago responsable de mis actos, pero mis canciones que está tocando Elaine son mías, no puede tocarlas, Elaine hasta acá llegó tu carrera” dijo Sker.

Rulo Sker queda fuera de Telehit

Ante las declaraciones del artista, el canal de televisión Telehit emitió un comunicado para hablar de la situación, en donde detalló que desde este 4 de mayo Rulo Sker queda fuera de todos los proyectos que tenía dentro de la empresa.

“La dirección general de TELEHIT informa que a partir de la publicación de este comunicado, Edgar Leandro Skerlj, mejor conocido como Rulo Sker queda separado de su trabajo como conductor de cualquiera de nuestras señales (Telehit y Telehit Música) y de la cancelación de su show que él conducía llamado TU TALENTO MIS CONTACTOS de manera inmediata”

Dejando de lado la polémica, el canal optó por hablar de los principios que los han caracterizado, de ahí que no estuvieran de acuerdo con la conducta que demostró Sker con la joven artista.

Asimismo, Elaine Haro ha brindado actualizaciones del tema, esta vez desde una transmisión en vivo, en la cual confirmó que Sker dejó de ser su manager, también aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido de sus fans y de Bandamax.

“Como saben el día de ayer estuve en el concierto ‘Sácala a bailar’ que fue producido por Bandamax, donde me dieron un espacio para cantar. Mi show fue interrumpido ayer por Rulo Sker, mi manager, a partir de hoy, de ayer ya no es mi manager”